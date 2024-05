Das Amtsgericht hatte den Angeklagten am 12. Dezember 2023 freigesprochen, weil ihm weder die fahrlässige Tötung der Frau noch eine Straßenverkehrsgefährdung oder die Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen nachgewiesen werden konnte. Gegen das Urteil des Amtsgerichts Halle ging die Staatsanwaltschaft in Berufung. Für die Verhandlung am Landgericht sind fünf Termine vorgesehen bis zum 6. Juni. Der nächste Verhandlungstag soll am 14. Mai stattfinden.