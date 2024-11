Am Landgericht Leipzig hat am heutigen Donnerstag der Prozess gegen vier mutmaßliche Internetbetrüger begonnen. Drei Niederländer im Alter von 23 bis 31 und eine 20 Jahre alte Deutsche sollen bundesweit Zehntausende SMS und Whatsapp-Nachrichten verschickt haben, mit den klassischen Fängertexten im Stil von: "Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, schreib mir schnell mal zurück" oder "Guten Tag, hier spricht ihre Bank, da ist was mit Ihrem Konto". Das Ziel: Täuschung und Betrug mit vermeintlich in Not geratenen Verwandten oder Testüberweisungen.