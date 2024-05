Leipzig will vier Baugrundstücke vom Bund kaufen, um bezahlbares Wohnen zu fördern. Wie die Verwaltung mitteilte, liegen die ins Auge gefassten Grundstücke in Schönefeld, Sommerfeld, Großzschocher und Sellerhausen. Sie haben eine Größe von insgesamt knapp 3.200 Quadratmetern.

Die Stadt plant mit Kosten in Höhe von etwa 1,65 Millionen Euro, müsse den Preis aber noch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verhandeln. Anschließend entscheidet der Stadtrat noch über jeden Grundstücksankauf.

Damit verfolge die Stadt das Ziel, Wohnen für jedermann vielfältig, bezahlbar und zukunftssicher zu gestalten. Die Verfahren sind Teil der Leipziger Strategie, die Liegenschaftspolitik nachhaltiger zu gestalten. So sollen in der Regel alle Grundstücke, die früher zum Verkauf gestanden hätten, bevorzugt im städtischen Bestand bleiben und im Erbbaurecht vergeben werden, heißt es in der Mitteilung.