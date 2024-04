Was ist Rafting? Rafting (engl. raft = Floß) ist eine Form des Wassersports. Dabei sitzen mehrere Personen mit jeweils einem Paddel in einem Schlauchboot und treiben einen Wildwasserkanal entlang. Es gibt Wildwasser-Rafting in der freien Natur, aber auch künstlich angelegt, wie am Markkleeberger See. Beim Rafting ist ein Mindestmaß an körperlicher Fitness erforderlich, um die Strömung zu überstehen.