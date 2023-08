Bei einer Großrazzia im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld sind am Montag verschiedene Drogen, darunter Cannabis, Haschisch, Crystal, Ecstasy und Kokain beschlagnahmt worden. Das teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Dienstag mit. Außerdem sei Bargeld im vierstelligen Bereich gefunden und sichergestellt worden.

Am Montagnachmittag sind zwei Bars auf der Eisenbahnstraße in Leipzig durchsucht worden. Bildrechte: NEWS5

Die Durchsuchungen von Kriminalpolizei und Zoll fanden am Montagnachmittag in zwei Bars in der Eisenbahnstraße statt. Ausgelöst wurden sie im Zusammenhang mit zwei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts auf Schwarzarbeit. Elf Menschen seien kontrolliert worden. Die Ermittlungen dauerten an, heißt es von der Staatsanwaltschaft.