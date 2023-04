Nach einem tödlichen Streit in einem Café in Leipzig hat die Polizei einen 65 Jahre alten Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Demnach lag aus Sicht des Haftrichters kein dringender Tatverdacht gegen den Mann vor. Genauere Angaben zu den Gründen teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Allerdings werde eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Haftrichters geprüft, sagte eine Sprecherin.

Der 65-Jährige war am Montag vorläufig festgenommen worden. Er soll einen 39 Jahre alten russischen Staatsbürger am Sonntag im Streit lebensbedrohlich verletzt haben, so die Polizei Anfang der Woche. Das Opfer starb trotz Notversorgung wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags.

Die Polizei hatte Ortr des tödlichen Streits in Leipzig abgesperrt (Archivfoto vom 23. April 2023). Bildrechte: xcitepress-Justin Vogel

Noch kein Obduktionsbericht