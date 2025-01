Der Trägerverein des Stasi-Museums in Leipzig, das Bürgerkomitee, steckt in einer Krise: Fördermittelgeber kritisieren Missstände, Gelder wurden eingefroren und zuletzt konnte ein neuer Vorstand nicht gewählt werden. Bereits im Dezember traten drei große Fördermittelgeber an den Verein heran und fassten die Probleme der letzten Jahre zusammen. Der Führungsstil von Hollitzer habe dazu geführt, dass dem Museum rund zwei Millionen Euro an Fördermitteln verwehrt geblieben sind. Konkret geht es um Fördermittel von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten (StSG), dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) und der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM).

Regelmäßig seien Fristen und Auflagen nicht eingehalten worden, heißt es in dem Schreiben, so dass Fördermittel in Höhe von rund 244.000 Euro demnach zurückgefordert worden sind, weitere 50.000 Euro sollen folgen. Zudem seien Fördermittel in Höhe von mehreren hunderttausend Euro gekürzt und weitere 1,75 Millionen Euro zurückgehalten worden sein.



Des Weiteren wollen die drei Fördermittelgeber StSG, SMWK und BKM keine Schreiben mehr akzeptieren, die nur von Hollitzer unterschrieben sind, in Zukunft müssen immer mindestens zwei Vereinsvorstände unterschreiben - so wie es die Vereinssatzung vorsieht.