Betroffen von der Schließung sind den Angaben zufolge 400 Beschäftigte. Ihnen werde ein Wechsel an andere Amazon-Standorte angeboten, so Adler. Das Unternehmen rechne aber auch damit, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. "Unser Fokus ist, dass sie an andere Amazon-Standorte in unserem Netzwerk wechseln können", sagte Adler MDR SACHSEN. "Uns ist bewusst, dass das nicht für jeden eine Option ist und dass wir uns vielleicht auch vom ein oder anderen Mitarbeitenden verabschieden müssen."



In der Region seien Stellen an mehreren Standorten verfügbar, so Schneider. Etwa im Logistikzentrum in Leipzig, im Sortierzentrum bei Halle oder auch in den Verteilzentren in Schkeuditz und in der Nähe von Dresden.