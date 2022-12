Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird bei Amazon erneut gestreikt. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi wegen "unsozialer Praktiken des Onlinegiganten." Beschäftigte haben unter anderem in den Versandzentren in Bad Hersfeld, Dortmund, Graben bei Augsburg, Koblenz, Rheinberg und Werne die Arbeit niedergelegt. Im MDR-Gebiet betrifft es das Versandzentrum in Leipzig.

"Die Beschäftigten der verschiedenen Verteilzentren werden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne öffentliche Vorankündigung in Aktion treten", sagte Streikleiterin Monika Di Silvestre am Montag. Am Donnerstag befanden sich nach Angaben des Gewerkschafters und Streikleiters Ronny Streich zwischen 300 und 350 Personen der insgesamt etwa 1.200 Mitarbeitenden im Streik. Die Beschäftigten halten sich in einem "Streiklokal" auf.