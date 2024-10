"Wir freuen uns immer über historische Funde, die auch beitragen zur weiteren Aufklärung der Geschichte des Schlosses Colditz. Aber es ist jetzt nicht so spektakulär, dass wir es für Besucher offen halten müssen", ordnete Jennicke die Entdeckung aus dem September 2024 ein. Seinen Worten zufolge solle man sich das als rechteckiges Becken vorstellen, "das den Kanal einbindet und an anderen tieferen Stelle das Wasser wieder rausfließt". Das Landesamt für Archäologie sei in die Untersuchungen eingebunden gewesen und habe zugestimmt, dass die Löcher wieder geschlossen werden.