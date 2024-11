Schulgründung kostet Millionen

Die Gründung dieser freien Schule war jedoch ein finanzieller Kraftakt, sagt Steffen Schörner, Gründer und Geschäftsführer der August Hermann Francke-Schule. Die Hürden für die Gründung solcher Einrichtungen seien hoch. Der Freistaat Sachsen sieht vor, dass die Schulen in den ersten drei Jahren keine staatliche Unterstützung erhalten. "Für den Schulkomplex habe ich einen Finanzierungsbedarf von ungefähr 3,5 Millionen Euro" so Schörner. Hinzu kämen Kosten für die weiteren Umbauten des alten Hochschulgebäudes, in dem der Schulbetrieb bereits gestartet sei.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Genossenschaft soll helfen

Um diese finanzielle Belastung zu stemmen, haben Eltern die Bildungs-Bau-Genossenschaft ins Leben gerufen. "Eine Genossenschaft ist ein sehr christlicher Gedanke, weil es eine Gemeinschaft ist, die alle miteinander ein Ziel haben", meint Daniela Schörner, Mutter und Vorstand der Genossenschaft. Die Genossenschaft saniere und vermiete die Schulgebäude. Mit einem Betrag von mindestens 1.000 Euro könne sich ein Jeder daran beteiligen - mit einer Rendite von mindestens 1,5 Prozent pro Jahr, sagt Schörner.

Projekt strahlt nach ganz Deutschland

Dabei soll der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund stehen. "Die Genossenschaft soll über ganz Deutschland verbreitet werden. Wir haben schon mehrere Schulen im Raum Hannover unterstützt und waren in Rheinland-Pfalz in Kontakt", sagt Stefan Wunderlich, ebenfalls Vorstandsmitglied. Ziel sei es, deutschlandweit christliche Schulen zu fördern und weitere Gemeinschaften aufzubauen. Mittlerweile beteiligen sich rund 100 Mitglieder an der Genossenschaft. Rund 1,5 Millionen Euro Kapital habe das Projekt bereits eingesammelt, erzählt Wunderlich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zukunft für die Kinder