Um den Papst zu sehen, mussten die Schüler aus Leipzig früh aufstehen und mehrere Sicherheitskontrollen im Vatikan passieren. Auf dem Petersplatz wurde das Montessori-Schulzentrum sogar persönlich in deutscher Sprache begrüßt. Bei den Schülerinnen und Schülern hat der Papst großen Eindruck hinterlassen. "Es war ganz besonders, weil alle so fokussiert waren und alle etwas gespürt haben. Es ist etwas Verbindendes, was man sonst nicht hat", sagte eine Schülerin. Da werde auch aufmerksamer zugehört, als im Unterricht, meinte ein anderer Schüler: "Es ist sehr faszinierend, wie ihm alle zuhören und bei einem Lehrer nicht einmal 30 Leute zuhören."

Es war ein kurzer Moment, in dem Papst Franziskus an den Schulklassen in seinem Papamobil vorbeifuhr. Für manche viel zu kurz. Doch andere hatten Glück und bekamen das katholische Kirchenoberhaupt sogar direkt vor die Kameralinse. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, was man gar nicht so wirklich beschreiben kann", meinte eine Schülerin nach diesem Moment.