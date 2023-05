Die Staatsanwaltschaft hatte dem 28 Jahre alten "Kinderzimmer-Dealer" und vier weiteren Männern vorgeworfen, Drogen in nicht geringer Menge beschafft und im Internet verkauft zu haben. Dem Urteil zufolge sahen es die Richter als erwiesen an, dass vier der fünf Angeklagten in unterschiedlichem Ausmaß an den Drogengeschäften beteiligt waren. Das Landgericht verhängte zum Teil mehrjährige Haftstrafen. Der fünfte Beteiligte wurde freigesprochen.