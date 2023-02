Der sogenannte Kinderzimmer-Dealer hat am Montag vor dem Landgericht Leipzig seine Beteiligung an Drogengeschäften mit vier weiteren Tatverdächtigen gestanden. Er habe einen Online-Shop für den Handel programmiert und eine Software für die Bestellungen entwickelt, gestand der 28-Jährige vor dem Landgericht. Die tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 24 bis 42 Jahren sollen ab April 2019 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Haschisch über den Online-Drogenhandel verkauft haben.

"Für mich stand fest, dass ich nichts außer dem Programmieren damit zu tun haben möchte. Es war abgemacht, dass ich mich jederzeit ausklinken kann", sagte der Angeklagte am Montag. In einem der vorherigen Verhandlungstermine hatten bereits zwei der fünf Männer gestanden, als Beihelfer an den Drogengeschäften beteiligt gewesen zu sein. Laut Staatsanwaltschaft soll der 28-Jährige als Kopf der Gruppe agiert haben. Der Leipziger war schon zuvor straffällig geworden: Er hatte 2015 im Darknet fast eine Tonne Drogen direkt aus seinem Kinderzimmer verkauft. Seine Geschichte war Vorlage für ein Filmprojekt des Streaming-Anbieters Netflix: die Serie "How to Sell Drugs Online ( Fast )", von der es mittlerweile drei Staffeln gibt.