KREBSTHERAPIE AN UNIKLINIK LEIPZIG Mehr als 100 Transplantationen von Stammzellen bei Kindern und Jugendlichen

Am Universitätsklinikum Leipzig wurden in den letzten 14 Jahren mehr als 100 Stammzell-Transplantationen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Damit gelte die entsprechende Abteilung als eines der leistungsfähigsten Zentren in Deutschland, hieß es aus dem Klinikum.

Stammzellen können Leben retten: Menschen mit Erkrankungen des blutbildenden Systems wie etwa Leukämie oder angeborenen Immundefekten benötigen eine Stammzelltherapie. Bildrechte: IMAGO / Westend61