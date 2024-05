Die Feierlichkeiten zu 150 Jahren Grassimuseum für Angewandte Kunst erreichen am Wochenende ihren Höhepunkt.

Das Museum begeht das Jubiläumsjahr mit drei Sonderausstellungen.

Nach Schäden durch den Zweiten Weltkrieg, ist das Museum im Moment gut aufgestellt.

Das Grassi-Museum für Angewandte Kunst feiert am Wochenende sein 150-jähriges Bestehen. Dafür werden einige Neuzugänge besonders in Szene gesetzt. Wie der Direktor des Museums, Olaf Thormann, im Gespräch mit MDR KULTUR verriet, zählen dazu eine Emaillekanne aus dem 16. Jahrhundert, Aquarelle aus dem 19. Jahrhundert, ein abstraktes Fenster von Adolf Hölzel und ein Halschmuck des italienischen Schmuckkünstlers Giampaolo Babetto.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten am Wochenende Kurzführungen durch die Ausstellungen sowie historische Designmöbel in einer Verkaufsaktion. Ein Handwerksparcours in den Innenhöfen lädt Kinder und Erwachsene zum Kennenlernen von Steinbildhauerei, Kunstschmiederei, Glasbläserei, Zeichenschule und Töpferscheibe ein. Interaktive Zeit-Stationen gewähren Einblicke in besonders wichtige Entwicklungsschritte von Kunst und Handwerk seit der Gründung des Museums.

An beiden Tagen ist außerdem das sogenannte FabMobil zu Gast und lädt zum Staunen und Ausprobieren von Technologien wie 3D-Druck, Virtual Reality, Robotik und Programmierung ein. Dazu gibt es Live-Musik, Poetry Slam und kulinarische Köstlichkeiten. Ausklingen lassen kann man den Samstagabend mit Musik der 1920-1940-Jahre zur Party "The Great Grassi".

Sonderausstellungen und ein ganzes Jahr Jubiläum

Nicht nur am Festwochenende, sondern auch darüber hinaus lockt das Grassi Museum für Angewandt Kunst mit Veranstaltungen, betont Thormann. Schwerpunkt sind drei Sonderausstellungen: "A Chair and you" ist bereits gestartet, "Zukünfte. Materialien und Design von Morgen" und "Danke. Merci. Grazie. Hartelijk Dank." folgen in der zweiten Jahreshälfte.

Bildrechte: Lucie Jansch

Zum 150. Jubiläum werden auf einer Website zudem 150 Objekte vorgestellt, kündigte Museumsdirektor Thormann an. "Wir haben ja einen geradezu enzyklopädischen Sammlungsbestand über die Zeiten hinweg", erzählte er im Gespräch mit MDR KULTUR. Er erklärte, dass das Museum aus der Bürgerschaft heraus gegründet wurde und nun auch die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert waren, ihre Lieblingsobjekte zu kommentieren. Das Projekt wird stückweise gefüllt und soll bis Oktober vollständig sein.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Geschichte des Grassi Museums für Angewandte Kunst

Das Grassi Museum für Angewandte Kunst wurde 1873 als Kunstgewerbemuseum gegründet und 1874 eröffnet. Nach schwierigen Jahren in der Nachkriegszeit, ist das Museum im Moment gut aufgestellt. Laut Museumdirektor Thormann ist es das Museum mit der längsten Verweildauer und mit dem höchsten Grad an wiederkehrenden Besucherinnen und Besuchern in Leipzig.

Wir wollen dieses Archiv der Moderne fortschreiben. Olaf Thormann, Direktor Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Das von 1920 bis 1925 errichtete Museumsgebäude mit seinem prägnanten Art déco- und Bauhausschmuck ist selbst ein Blickfang. Zur Besonderheit des Hauses gehört die enge Bindung an die Gegenwartskunst, die in den sogenannten Grassimessen Ausdruck findet. Die Sammlung gibt einen umfangreichen Einblick in die Entwicklung von Kunsthandwerk und Design und wächst laut Thormann stetig weiter: "Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Gegenwartskunst. Wir wollen dieses Archiv der Moderne fortschreiben, aber die Sammlungen wachsen auch im historischen Bereich."