Munter quasseln Schülerinnen und Schüler miteinander. "Welche Apps nutzt ihr?", fragt ein junger Mann in die siebte Klasse des Leipziger Gymnasiums an der Prager Spitze. Fast alle Hände sind oben. Leonie meldet sich: "Whatsapp." "Ich habe Tik Tok", sagt Alina. "Und ich Insta", ruft Nils.



Bald ist die Schultafel mit bekannten und weniger bekannten Apps voll geschrieben. "Wisst ihr, dass es mehr als 3,7 Millionen Apps gibt?", fragt Florian Buschmann. Der 22-Jährige geht mit seinem Team der "Offline Helden" in Schulen, um Kinder und Jugendliche über Mediensucht aufzuklären.

Im vergangenen Jahr sei das Team in 330 Schulen und Veranstaltungen gewesen, sagt Buschmann. Junge Menschen sollen sich der Gefahr bewusst werden, wenn sie zu viel Zeit am Handy oder vorm Computer verbringen, sagt er.



Wie dringend erforderlich das ist, zeigt eine Studie der Krankenkasse DRK aus diesem Jahr. Der Studie zufolge sind inzwischen mehr als sechs Prozent der Minderjährigen abhängig von Computerspielen und sozialen Medien. Betroffen seien mehr als 600.000 Mädchen und Jungen in Deutschland - ein starker Anstieg seit 2019.

Was ist Mediensucht? Von Mediensucht spricht man, wenn sich Menschen sehr stark mit Computerspielen oder in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook beschäftigen, übermäßig viel Zeit damit verbringen und dabei reale soziale Kontakte und das alltägliche Leben immer mehr vernachlässigen.

Hochbegabt und computersüchtig

In der siebten Klasse ist an diesem Donnerstagmorgen niemand müde - das Thema packt die Schülerinnen und Schüler. Einige Jungs, die das Computer- und Kampfspiel "Fortnite" spielen, melden sich. Sie kichern dabei. "Ich will euch aber auch zeigen, dass Apps und Computerspiele süchtig machen können", sagt Buschmann. Er erzählt den Kindern, wie er einem jungen Erwachsenen helfen wollte. Dieser sei als Jugendlicher mediensüchtig gewesen, habe es aber geschafft, davon loszukommen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel