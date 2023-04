Zur Eröffnung von "Leipzig tanzt!" am Nachmittag sagte Ballettdirektor Mario Schröder: "Selbst die Unesco hat festgestellt, dass Tanz eine universelle Sprache ist". Die tänzerischen Ausdrucksmöglichkeiten seien dabei so vielfältig wie die Menschen selbst. Beim Welttanztag solle der Vielfalt eine Bühne gegeben werden, so Schröder weiter.

Über 400 Menschen in etwa 20 Tanzgruppen führten in der Garderobenhalle der Oper ein buntes Programm auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Garderobenhalle haben sich etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tänzerisch die Klinke in die Hand gegeben. Mit dabei waren unter anderem die Ballettschule Étoile, eine Modern Dance-Gruppe der Musikschule Leipzig sowie verschiedene Tanzsportgruppen und Tanzstudios der Stadt.

Das dreistündige Programm auf die Beine gestellt, hat Angela Luksch. Die Auswahl sei ihr unheimlich schwer gefallen, sagte sie im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Ich habe mittlerweile einen Verteiler von fast 100 Vereinen, Gruppen und Schulen. Wir können leider das Programm nicht so groß machen, wie die Nachfrage ist". Es gebe so viel Tanz in Leipzig. Das hätte sie nie gedacht, so Luksch weiter. Es gebe bestimmt noch viele Gruppen, die auch sie nicht kenne.