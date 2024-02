In Leipzig-Mockau sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Lastwagen und ein Transporter komplett ausgebrannt. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, man gehe aktuell von Brandstiftung aus. Zunächst habe gegen 0:45 Uhr ein Transporter in der Stralsunder Straße gebrannt, wenig später gingen die zwei Lastwagen in etwa 150 Meter Entfernung in Flammen auf.