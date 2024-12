Das zeigt sich auch, wenn man an die kleinen Lift-Gondeln klopft und mit den Besuchern ins Gespräch kommt. "Wir waren dieses Jahr schon in Prag und da konnte man an jeder Bude mit Karte zahlen. Hier muss man allerdings immer was dabei haben, sonst geht man ja hungrig und durstig vom Platz." Die Kartenzahlung sei dabei allerdings nicht selbstverständlich, wie ein anderer Mann meint, der gerade ein Handbrot gekauft hat: "Wir waren gestern noch in der Innenstadt und da gab es immer Probleme mit dem Wechselgeld. Deswegen ist es doch gut, wenn das mal überall eingeführt werden würde."