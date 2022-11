Sammlerstück Pittiplatsch ziert Leipziger Weihnachtsmarkttassen

Die offizielle Weihnachtsmarkttasse 2022 ist aus tannengrüner Keramik und zeigt ein neues weihnachtliches Motiv des Marktes. Im Innenmotiv wird in Kooperation mit dem Bacharchiv auf das 2023 zu feiernde 300. Jubiläum Bachs als Thomaskantor hingewiesen. 80.000 neue Tassen mit dem Motiv wurden produziert.



Der Leipziger Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr am 22. November und geht bis zum 23. Dezember.

Im Retrodesign eines Emaillebechers ist die Glühweintasse aus Keramik in diesem Jahr gehalten. Bildrechte: Stadt Leipzig