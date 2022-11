Seit vielen Jahren gehört Familie Winter gehört zu den Päckchenpackern. Am Eröffnungstag für die diesjährige Sammelaktion sind sie in der Abgabestelle im Rathaus ganz früh dran. Sie bringen einen hübsch in Geschenkpapier eingeschlagenen Karton, gedacht für ein fünf Jahre altes Mädchen. Diese Angabe ist wichtig, damit beim Verteilen später in Rumänien nichts schief geht.