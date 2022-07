Leipzig im Fußball-Fieber: Am Donnerstagabend tritt Fußball-Bundesligist RB Leipzig im Testspiel gegen den FC Liverpool an. Mit reichlich 20 Minuten Verspätung landeten die englischen Fußballer mit ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp um 13 Uhr auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Ein Bus brachte sie dann in ein Hotel in der Innenstadt. Und dort warteten bereits etwa 100 Fans, um die Liverpooler zu begrüßen. Anstoß in der ausverkauften Arena ist um 19:15 Uhr.