Zum Gedenken an den Anschlag in Halle gibt es am Sonntag mehrere Veranstaltungen. Um zehn Uhr ist ein Gottesdienst in der Marktkirche geplant. Um zwölf Uhr findet die zentrale Gedenkfeier von Jüdischer Gemeinde und Stadt statt. Ort ist die Synagoge, die vor drei Jahren Ziel des Anschlags war. Dazu werden auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) erwartet.