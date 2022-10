Drogenkriminalität Leipziger Dealer "Shiny Flakes" muss erneut vor Gericht

Hauptinhalt

Spätestens seit der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist die Geschichte des Leipziger Drogendealers "Shiny Flakes" wohl vielen bekannt. Fast eine Tonne Drogen soll Maximilian S. 2015 im Darknet verkauft haben – direkt aus seinem Kinderzimmer. Nun muss er sich erneut vor Gericht verantworten. Der Ort der mutmaßlichen Verbrechen soll diesmal eine Wohnung in Leipzig gewesen sein.