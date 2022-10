Die Polizei hat am Montag in der Leipziger Eisenbahnstraße Autofahrer angehalten und auf Alkohol und Drogen kontrolliert. Der Einsatzleiter der Leipziger Polizei, Michael Fengler, sagte MDR SACHSEN, der Montag sei grundsätzlich ein guter Tag für solche Kontrollen. "Viele Autofahrer wissen gar nicht, dass sie da vom Wochenende her immer noch unter Drogen oder Restalkohol stehen und nicht fahrtüchtig sind."