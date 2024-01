Nahe Leipzig ist der erste Teil des bald größten Solarparks in Deutschland ans Netz gegangen. "Der grüne Strom fließt", teilte der Projektentwickler und Betreiber MoveOn in Lobstädt/Neukieritzsch mit. Alle technischen und behördlichen Anmeldungen und Freigaben für die ersten PV-Felder mit einer Leistung von zusammen 109 Megawatt (MW) seien erfolgt.

Der Spatenstich für den Energiepark auf dem Gelände einer Kippfläche eines ehemaligen Braunkohltagebaus war im Juni 2022 erfolgt. In Spitzenzeiten waren der MoveOn Energy GmbH zufolge bis zu 500 Arbeitskräfte zeitgleich an den Aufbauarbeiten beteiligt. Die Anlage erstreckt sich über 500 Hektar oder fünf Quadratkilometer auf den Gebieten der Gemeinden Neukieritzsch, der Stadt Böhlen und der Stadt Rötha. Wolfgang Pielmaier dankte den Kommunen und dem Landkreis Leipzig für die konstruktive Zusammenarbeit.

Nach den Informationen von Wolfgang Pielmaier sei der Energiepark Witznitz der derzeit größte nicht staatlich geförderte Solarpark in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. "Darüber hinaus werden die weiteren 500 Megawatt zeitnah im ersten Quartal angeschlossen", der Restpark mit 45 Megawatt folge danach. 650 MW also insgesamt, wenn alle 1,1 Millionen Module am Netz sind. Damit dürfte die Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur vom aktuellen Platz drei unter den Top-Solarparks in Deutschland auf Platz eins aufsteigen.