Am DHL Hub in Leipzig wird gestreikt. Die Fachgewerkschaft DPVKOM hat mehrere hundert Beschäftigte dazu aufgerufen, seit Donnerstagabend 19 Uhr bis Sonnabend, 2. Dezember, 8 Uhr, die Arbeit niederzulegen. Auf diese Weise soll der Logistikkonzern dazu bewegt werden, zeitnah Tarifverhandlungen über den Abschluss eines Manteltarifvertrags aufzunehmen, teilte die Gewerkschaft mit. Der Vertrag endet laut DPVKOM am 31. Dezember 2023.