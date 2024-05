Ich will mein Beispiel nennen: Ich habe in den letzten drei Jahren mehr als 50 Anzeigen wegen Bedrohungen und Morddrohungen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. In zwei Fällen ist eine Verurteilung erfolgt. Man tut das in der Regel ab als normale, üble Nachrede, die man ertragen muss. Das ist das Problem. Wir sind in dieser Frage zu lasch, zu luschig.