Wahlhelfer in Leipzig - Je Wahltermin sucht die Stadt Leipzig zwischen 5.000 und 6.000 Menschen, die am Wahltag in den Wahllokalen ehrenamtlich arbeiten, die eingegangenen Wahlbriefe erfassen und nach Wahlende die Stimmen auszählen.



- Für die Europawahl und die Kommunalwahlen am 9. Juni haben sich nach Angaben der Stadt schon etwa 6.000 Freiwillige gemeldet. Aktuell würden noch Wahlhelfer als Reserve gesucht, die bei kurzfristigem Ausfall einspringen und auch Wege an den Stadtrand in Kauf nehmen würden.