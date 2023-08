Auf dem Leipziger Südfriedhof haben Trauernde und ihre Angehörigen jetzt die Möglichkeit, Trauerfeiern auch unter freiem Himmel im Klostergarten abzuhalten. Dafür wurde laut Stadt in den vergangenen Monaten der östliche Teil des Trauerhallenkomplexes für 120.000 Euro neu gestaltet. Das markante Gebäude erinnert mit seiner neoromanischen Architektur an das Kloster Maria Laach in der Eifel.