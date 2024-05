Die sächsische AfD hat am Freitagabend in Glauchau ihren Landesparteitag eröffnet. Im Mittelpunkt des auf drei Tage angesetzten Treffens stehen die Wahl des neuen 13-köpfigen Landesvorstands sowie das Programm zur Landtagswahl am 1. September. Die Eröffnungsreden hielten der Bundessprecher Tino Chrupalla und Landesparteichef Jörg Urban.