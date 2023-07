In mindestens fünf Kirchen in Dresden ist Mitte Juni bekannt geworden, dass deren Blitzschutzanlagen mutwillig beschädigt worden waren. Teile der Blitzableiter wurden gekappt . Die Schadenssummen in den betroffenen Kirchgemeinden lägen im vierstelligen Bereich, die Schäden seien inzwischen größtenteils wieder behoben, hieß es vom Bistum Dresden-Meißen und den evangelischen Kirchenbezirken Dresden. "Das konkrete Problem mit den Blitzschutzanlagen ist mir nur aus Dresden bekannt", sagt die Sprecherin des evangelisch-lutherischen Landeskirchenamtes Sachsen, Tabea Köbsch. Generell hätten es die sächsischen Kirchgemeinden regelmäßig mit Diebstählen vor allem von Kupfer-Regenrinnen zu tun. Auch Buntmetall-Diebstahl auf Friedhöfen sei ein Dauerproblem.

Eine der betroffenen Kirchen war St. Michael Dresden-Bühlau. Der Kirchenvorstandsvorsitzende Steffen Richter beziffert den Schaden durch den Blitzschutz-Klau dort auf 820,21 Euro, der aus der Gemeindekassen bezahlt werden muss. Fünf Erdableiter seien mit Bolzenschneider oberhalb und Trennschleifer unten am Boden gekappt worden. Etwa zehn Meter fehlten insgesamt. Seit wann genau, ist unklar. Zuerst habe seine Gemeinde in Bühlau gedacht, sie sei ein Einzelfall. Als die anderen Diebstähle in der Kreuzkirche, der Martin-Luther-Kirche Dresden-Neustadt, der Emmauskirche Dresden-Kaditz und der katholischen Herz-Jesu-Kirche in der Johannstadt bekannt wurden, sorgte das fü ein mulmiges Gefühl. "Wir wissen ja nicht, wer so etwas macht", sagt der Kirchvorsteher.