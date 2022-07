Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat angekündigt, im Herbst und Winter die Heizleistung zu drosseln . Zwischen 23 und 6 Uhr soll bei Gas-Zentralheizungen die Temperatur auf 17 Grad reduziert werden. Tagsüber werde wie gewohnt geheizt. Bau hält diesen Vorschlag für umsetzbar. "Gerichte haben bereits entschieden, dass eine Nachtabsenkung zulässig ist", sagt er. Außerdem müssten alle Vorschläge der Vermieter ernsthaft diskutiert werden. "Am Ende müssen die Vermieter eine warme Wohnung gewährleisten, aber auch noch wirtschaftlich arbeiten", so der Rechtsberater.

Bei vielen Mietern sei das Bewusstsein für das Energiesparen vorhanden, so Philipp. "Sie tun schon alles, was sie können und mehr Einsparpotential gibt es oft nicht mehr." In Mittweida gebe es einen großen Anteil an alten, alleinstehenden Frauen unter den Mietern der Wohnungsbaugesellschaft. "Ich werde diesen alten Frauen, die oft über 80 Jahre alt sind, nicht sagen, dass sie ihre Heizung abdrehen sollen", sagt Rudolf. "Wenn sie 24 Grad brauchen, um sich wohlzufühlen, ist das so."