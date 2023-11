Die Stadt hält nach eigenen Angaben 387 Plätze in Wohnheimen und Wohnungen für wohnungslose Menschen bereit. 343 Menschen seien dort aktuell durch das Sozialamt untergebracht. Für Notaufnahmen würden 50 Notschlafplätze bereitgehalten. Sowohl die städtischen Notschlafplätze als auch die Angebote der Nachtcafés würden gut genutzt, hieß es. Ein Anstieg der wohnungslosen Menschen sei zwar nicht beobachtet worden. Die Menschen fänden aber jetzt schwerer geeignete Wohnungen, sodass sie länger in den Unterkünften blieben und deshalb deren Auslastung steige.

In den Notunterkünften der Stadt Leipzig werden von Mitte November bis Ende März die Übernachtungsplätze für wohnungslose Menschen aufgestockt. Jeder habe die Möglichkeit, einen vor Kälte und Witterung geschützten Raum aufzusuchen, sagte eine Stadtsprecherin. In den Übernachtungshäusern für wohnungslose Frauen und Männer oder in der Notunterbringung für wohnungslose Drogenabhängige gebe es 240 Plätze. Zudem verteile das Sozialamt an die freien Träger der Wohnungslosenhilfe jährlich 120 Schlafsäcke und 120 Rucksäcke mit Hygieneartikeln, die diese an Wohnungslose weitergäben.