Obdachlosigkeit "Defensive Architektur": Wie Leipzigs Innenstadt Wohnungslose verdrängt

Hauptinhalt

Am 11. September ist der Tag der Wohnungslosen. Dieser soll dazu dienen, auf die Probleme der Menschen aufmerksam zu machen, die auf der Straße leben. In Sachsen waren das im Januar dieses Jahres knapp 3.000 Personen, sagt das Statistische Landesamt. Viele Städte versuchen, Obdachlose aus dem Stadtbild zu verdrängen - mit "defensiver Architektur". Das ist ein Baustil, der darauf abzielt, dass Menschen sich so kurz wie möglich an öffentlichen Orten aufhalten. So auch in Leipzig.