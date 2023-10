In der Evangelischen Stadtmission hängt eine Weltkarte. Kleine Fähnchen markieren die Orte, aus denen Hilfesuchende sich an die Evangelische Stadtmission in Halle wenden. Diese bietet Hilfe in allen Lebenslagen. Bei Geldnot, Suchterkrankungen, sie hilft mit Ämtern oder einfach mit warmer Kleidung und Essen.

Die Weltkarte der Evangelischen Stadtmission zeigt, woher bedürftige Menschen in Halle kommen. Bildrechte: Anne Sailer