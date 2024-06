Doch warum besitzt das Schloss überhaupt einen so großen Fundus? "Das Motorradmuseum Augustusburg war das Werksmuseum vom Motorradwerk Zschopau", erklärt der stellvertretende Museumsleiter Tonio Schulze. "So sind alle Sachen, die in der normalen Produktion, Handel und Werbung nicht mehr gebraucht worden sind, direkt im Museum gelandet." Tonio Schulze wünscht sich, dass nicht nur sehr technikaffine Menschen in die Ausstellung kommen. "Das sind wirklich sehr seltene Einblicke hinter die Kulissen der Technik", sagt er. "Normalerweise fragt man sich, warum stellen die Motoren aus, aber dadurch entsteht ja erst die Faszination."