Obdachlosenhilfe Unterwegs mit dem Kältebus Chemnitz

Wohnungslose in Chemnitz Eine offizielle Statistik über Obdachlosenzahlen gibt es in der Stadt Chemnitz nicht. Die Stadtmission Chemnitz schreibt in ihrem Jahresbericht 2022, dass den Tagestreff "Haltestelle" 661 Menschen genutzt hätten. Davon waren 465 Männer und 196 Frauen. 124 von ihnen richteten sich im Jahr 2022 eine Postadresse in der "Haltestelle" ein. 220 Menschen nahmen die Hilfe der Straßensozialarbeiter in Anspruch. Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle wurde von 241 Personen besucht. Quelle: Stadtmission Chemnitz