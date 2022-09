André und Stefan haben sich vor vielen Jahren im Obdachlosenheim in Weimar kennengelernt und auf Anhieb verstanden. Bis heute sind sie befreundet und treffen sich regelmäßig bei der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Weimar. André wohnt inzwischen in seiner eigenen Wohnung, doch der Weg dahin war nicht leicht. André hatte in Deutschland mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Eigentlich hatte er nie erwartet, überhaupt jemals in so einer Situation zu sein. André war von Hamburg in die Karibik ausgewandert und hatte in Santo Domingo eine Firma gegründet. Alles lief prima, bis er einen schweren Verkehrsunfall hatte, beinahe hätte er sein Bein verloren. "Dummerweise hatte ich vergessen, mich zu versichern und so ging erst die Gesundheit, dann die Firma den Bach runter", erzählt er. Schließlich riet ihm sein Arzt, sich in Deutschland weiter behandeln zu lassen, sonst würde er sein Bein verlieren.

Nach Hamburg zu seinen Eltern wollte André aber nicht. "Ich hätte mich wie ein Versager gefühlt." Für Weimar hat er sich entschieden, weil er neugierig war auf Ostdeutschland: "Ich hatte immer gehört, dass die Leute hier viel mehr zusammenhalten als im Westen." Bei der Caritas und vielen anderen Trägern gibt es Hilfe und Beratung für Betroffene. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Nach einem kurzen Aufenthalt im Obdachlosenheim lag er dann erstmal ein Jahr im Krankenhaus, ist heute 50 Prozent schwerbehindert. Er suchte sich einen Job und wollte dann eine Wohnung finden. Doch das war nicht so einfach.

Das bestätigt auch Barbara Hermle von der "Mobilen Wohnungshilfe" der Caritas: "Wenn da Schulden sind oder eine schwierige Vergangenheit, wollen Vermieter das nicht." Zumal es bundesweit ohnehin zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Das sorgt dafür, dass die Zahl der Wohnungslosen immer weiter steigt.

Mehr als 400.000 Wohnungslose

Offiziell gilt als wohnungslos, wer keine eigene Wohnung hat, wer eine Unterkunft zugewiesen bekommt, in Heimen oder Asylen übernachtet, bei Verwandten oder Freunden unterkommt, in einer Billigpension wohnt oder auf der Straße. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind.