Auch in Leipzig und Dresden gibt es erste "Housing First"-Modellprojekte. Auch die Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt wollen das Modell anwenden. Flächendeckend wird es in Deutschland aber noch nicht angewendet, bisher dominiert das klassische Stufenmodell. Das heißt, der Weg zurück in eine eigene Wohnung verläuft über verschiedene Stufen wie Notunterkünfte, betreutes Wohnen - immer an bestimmte Bedingungen geknüpft. Obdachlose Menschen müssen ihre "Wohnfähigkeit" nachweisen, beispielweise indem sie ihre Alkoholabhängigkeit in den Griff bekommen. "Housing First" dreht das im Prinzip um, beziehungsweise überspringt diese Stufen.