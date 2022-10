Demonstration Pegida wieder in Dresden auf der Straße und Kundgebungen in anderen Städten

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Montag in Dresden zu Demonstrationen versammelt. Anhängern von Pegida stellten sich vor allem junge Leute entgegen. Demos gab es auch in vielen anderen Städten in Sachsen. In Leipzig kam es zu Rangeleien zwischen Anhängern der unterschiedlichen Lager, in Chemnitz ist ein Kamerateam bedrängt worden.