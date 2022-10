Demonstrationen Mehr als 20.000 Menschen bei Protesten in Thüringen

Knapp über 20.000 Menschen haben Montagabend in Thüringen etwa gegen die Energiepolitik protestiert. Die Zahl der Teilnehmer ging laut Polizei leicht zurück. In Altenburg und in Pößneck gab es die größten Versammlungen.