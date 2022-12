Sachsens Schulen haben noch nie so viele neue Schüler in so kurzer Zeit aufgenommen wie in diesem Jahr. Laut Sachsens Kultusministerium liegt das vor allem an den zahlreichen schulpflichtigen Kindern, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Etwa 9.400 von ihnen werden Kultusminister Christian Piwarz zufolge derzeit an staatlichen Schulen in Sachsen unterrichtet, etwa 600 an freien Schulen.