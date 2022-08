Das Kultusministerium in Sachsen rechnet Ende August mit etwa 500 Neueinschulungen ukrainischer Schülerinnen und Schüler im Freistaat. Im Juli waren nach offiziellen Angaben bereits gut 8.600 ukrainische Kinder an Schulen in Sachsen erfasst. Zwischenzeitlich war sogar von 10.000 die Rede .

Ukrainische Schulanfänger werden in Sachsen demnach zunächst in Vorbereitungsklassen an die deutsche Sprache herangeführt. Nach Möglichkeit sollen sie jedoch künftig verstärkt von Beginn an in Regelklassen an Grundschulen integriert werden. Denn je jünger die Kinder sind, umso schneller erlernen sie die deutsche Sprache, so das Kalkül. Auf MDR-Anfrage heißt es zudem, nach der akuten Aufnahmephase im Frühjahr steht das Schuljahr 2022/23 für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine nun im Zeichen des Erwerbs von Deutsch als Zweitsprache.