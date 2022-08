Lehrkräfte an Sachsens Schulen sind knapp. Wegen des Personalmangels rechnet Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im kommenden Schuljahr mit Problemen bei der Absicherung des Unterrichts. In welchem Umfang Unterricht ausfallen könnten, darüber wollte Piwarz am Donnerstag in Dresden nicht spekulieren. Das lasse sich pauschal nicht beantworten. "Das wird von Schule zu Schule unterschiedlich sein. Wir werden Schulen haben, die einen erheblichen planmäßigen Unterrichtsausfall haben", so der Minister.



Trotz der schwierigen Situation habe man aber 1.024 Lehrkräfte neu einstellen können. Weitere Einstellungen soll es im laufenden Schuljahr geben. Im Februar würden voraussichtlich rund 700 sächsische Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung abschließen, so Piwarz. Für den Seiteneinstieg im zweiten Halbjahr hätten sich bereits 462 Personen beworben. Aber, so Piwarz, "insgesamt bleibt die Lage bei der Unterrichtsversorgung angespannt."

Man habe sich neue Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen gewünscht, aber bisher seien nicht genug Lehrkräfte an den Schulen angekommen, so Piwarz. Insgesamt bleibt die Lage bei der Unterrichtsversorgung angespannt. Christian Piwarz Sächsischer Kultusminister (CDU)

Zu wenig Lehrpersonal - immer mehr Schüler

Die meisten der neuen Lehrkräfte treten ihre Stelle an Gymnasien (306) und an den Grundschulen (299) an. Weniger Einstellungen gab es an Oberschulen (186), Förderschulen (143) und Berufsbildenden Schulen in Sachsen (90). Die Quote der Seiteneinsteiger an den Schulen sinkt, derzeit liegt sie bei etwa zwölf Prozent. Aus Sicht von Piwarz ein erfreuliches Zeichen. In Vorjahren hatte der Anteil der Seiteneinsteiger fast ein Drittel des Lehrpersonals ausgemacht. Über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler starten ab Montag in Sachsen in das neue Schuljahr.

Währenddessen fängt für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler am 29. August das neue Schuljahr an, das sind mehr als 8.100 mehr als im vergangenen Schuljahr. Knapp 41.000 Grundschulkinder beginnen ihre Schullaufbahn. Und auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden in ganz Sachsen im neuen Schuljahr wieder unterrichtet. Laut Landesamt für Schule und Bildung sind es mehr als 10.000, Tendenz steigend.

Landtags-Fraktionen alarmiert wegen des Lehrermangels

Die Landtagsfraktionen von CDU, SPD und von Bündnis90/Die Grünen sind wegen der aktuellen Situation an Sachsens Schulen alarmiert. Als große Herausforderung bezeichnete SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel das neue Schuljahr. "Die regionale Verteilung zeigt, dass der Mangel inzwischen in den Großstädten und allen Schularten angekommen ist", sagte Friedel. Jetzt müssten alle Hürden beseitigt und die Weichen neu gestellt werden.