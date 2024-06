Blick auf die zwei Beispielstädte in Sachsen: Nach Weißwasser pendeln Angestellte aus bis zu 80 Kilometern Entfernung ein. In Borna berichtet Oberbürgermeister Oliver Urban, dass viele täglich die 30 Minuten mit der S-Bahn aus Leipzig pendeln.

Für die Stadtoberhäupter von Weißwasser und Borna sind die BAFA-Ansiedlungen jedenfalls Erfolgsgeschichten. In Borna ist der Standort noch recht neu, seit etwa eineinhalb Jahren arbeitet man hier. Bisher in einem provisorischen Containergebäude, sagt Oberbürgermeister Oliver Urban, aber: "Wir haben direkt daneben das Landratsamt und im Moment wird dort auch das Polizeirevier neu errichtet für 17 Millionen Euro, für 140 Arbeitsplätze, sodass das in der Stadt einen Aufbruch darstellt." Urban erzählt, er nehme die Behördenmitarbeiter in der Stadt wahr und bemerke auch eine höhere Nachfrage in Bistros und Gaststätten.