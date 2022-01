Nach dem Wechsel der sächsischen Linke-Politikerin Katja Kipping in den Berliner Senat rückt Clara-Anne Bünger in den Bundestag nach. Die 35-Jährige habe am Mittwoch beim Landeswahlleiter in Kamenz die nötigen Unterlagen unterschrieben, teilte die Partei Die Linke mit.