Grünen-Stadtratsfraktionsvorsitzende aus Chemnitz: Es gibt verbindende Elemente

Auf Seite der Grünen treffen die Aussagen von Friedrich Merz hingegen auf Zustimmung. So wie bei der Chemnitzer Grünen-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Manuela Tschök-Engelhardt: "Es ist zu begrüßen, dass Friedrich Merz das sich jetzt offenhält, weil wenn man von vornherein in einen Bundestagswahlkampf oder in eine anstehende Bundestagswahl geht und schon verschiedene Dinge ausschließt, bremst man sich ja selber aus."

Es gebe zwischen den beiden Parteien verbindende Elemente, sagt Tschök-Engelhardt. So sei die Bewahrung der Schöpfung als Kernziel der CDU ebenfalls den Grünen wichtig, weshalb sie sich für Natur und Umweltschutz stark machen. Sie sieht trotz des vielen Streits noch Hoffnung für die Parteien: "Das Band zwischen Grünen und CDU, das ist auf alle Fälle nicht zerschnitten."

Auf lokaler Ebene gibt es konstruktive Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU

Das sieht man im Kreis Leipzig ähnlich. Schließlich sei eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU hier Alltag, sagt Grünenmitglied Tommy Penk: "Wir haben auf Kreistagsebene beispielsweise Anträge zusammen mit der CDU gestellt, zu den Themen Jugendhilfe oder im Stadtrat bei uns, um einen Klimabeirat zu gründen. Wir haben auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Landrat, der selber CDU-Mitglied ist, wo auch fraktionsübergreifend Themen behandelt werden und es letzten Endes darum geht, wer die besten Ideen hat."

Wir haben auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Landrat, der selber CDU-Mitglied ist, wo auch fraktionsübergreifend Themen behandelt werden und es letzten Endes darum geht, wer die besten Ideen hat. Tommy Penk (Grüne)

Auch der Chemnitzer CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche stellt klar: Er kann mit den Grünen in seinem politischen Alltag konstruktiv zusammenarbeiten. Aber: "Ich will es vielleicht mal so einordnen, dass ich sage: es ist ja immer noch ein Unterschied, ob man jetzt im Stadtrat mit einer grünen Fraktion Beschlussanträge gemeinsam bespricht oder einreicht, oder Bundespolitik. Da sind ja Lichtjahre dazwischen. Wenn ich jetzt in der Bundespolitik wäre, würde ich spontan sagen, könnte ich mir mit der Politik, die die Grünen derzeitig machen, keine Zusammenarbeit vorstellen. Aber das ist jetzt auch eine Momentaufnahme, das hat jetzt aber auch nichts mit Stadtpolitik zu tun."