Die Staatsanwaltschaft Dresden hat einen 52-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Mann soll seine damalige Lebensgefährtin in Nossen im Landkreis Meißen mit Ethanol übergossen und angezündet haben. Ihm werden gefährliche und schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Bei dem Angriff am 26. Januar 2021 habe die Frau schwere Verbrennungen erlitten und sei zeitweise in Lebensgefahr gewesen. Der Beschuldigte bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe und behauptet, die Frau habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Fall liegt nun beim Landgericht Dresden, das über die Zulassung der Anklage zu entscheiden hat.